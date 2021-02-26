O sahtekara rekor ceza

9 yıl önce yüzlerce insan bir inşaat firmasının yayınladığı reklama inandı. Ve tüm birikimleriyle maket üzerinden ev satın aldı. O evlerin hiç biri yapılmadı. Kandırıldıklarını anladıklarında ise artık çok geçti.