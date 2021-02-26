9 yıl önce yüzlerce insan bir inşaat firmasının yayınladığı reklama inandı. Ve tüm birikimleriyle maket üzerinden ev satın aldı. O evlerin hiç biri yapılmadı. Kandırıldıklarını anladıklarında ise artık çok geçti.
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O sahtekara rekor ceza
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.