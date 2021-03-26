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O soruya yanıt Meclis Başkanı Şentop'tan

HDP kapanırsa erken seçim olur mu? HDP’nin 55 milletvekiline ne olacak? HDP’liler toplu olarak istifa ederse… Yanıtlar en yetkili ağızdan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan geldi.