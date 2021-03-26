HDP kapanırsa erken seçim olur mu? HDP’nin 55 milletvekiline ne olacak? HDP’liler toplu olarak istifa ederse… Yanıtlar en yetkili ağızdan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan geldi.
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O soruya yanıt Meclis Başkanı Şentop'tan
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.