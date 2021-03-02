İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Korkmaz atv Kahvaltı Haberleri’nde kontrollü normalleşme sürecinde yüz yüze eğitimin detaylarını anlattı.
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Okullarda ne gibi tedbirler alındı?
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.