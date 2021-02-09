Bugün 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü. Ölümcül alışkanlığın dünyaya ve Türkiye’ye çok ağır maliyeti var. Türkiye’de her yıl 100 bine yakın kişi sigara kaynaklı nedenlerle yaşamına son veriyor. İşte sigaranın neden olduğu o korkunç tablo.
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Ölümcül alışkanlığın ağır maliyeti
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.