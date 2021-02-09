Ölümcül alışkanlığın ağır maliyeti

Bugün 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü. Ölümcül alışkanlığın dünyaya ve Türkiye’ye çok ağır maliyeti var. Türkiye’de her yıl 100 bine yakın kişi sigara kaynaklı nedenlerle yaşamına son veriyor. İşte sigaranın neden olduğu o korkunç tablo.