İş alımlarında en çok kullanılan yöntem online görüşmeler. Böyle bir görüşme yapacaksanız nelere dikkat etmeniz lazım?
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Online iş görüşmelerinin püf noktaları
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.