Çocuk vakalarında artış var. Peki acil servislere yansıması nasıl? Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.
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Pandemi döneminde acil servisler
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.