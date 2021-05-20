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Pandemi ve yaşlıların ruh sağlığı

Pandemi sürecini 65 yaş ve üstü çok daha zor geçiriyor. Büyüklerimizin pandemi sürecinde yaşadıklarını ve yeni dönemin onlar için neler getireceğini Psikolog Elif Kulekçi atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.