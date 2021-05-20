Pandemi sürecini 65 yaş ve üstü çok daha zor geçiriyor. Büyüklerimizin pandemi sürecinde yaşadıklarını ve yeni dönemin onlar için neler getireceğini Psikolog Elif Kulekçi atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.
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Pandemi ve yaşlıların ruh sağlığı
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.