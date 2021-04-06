Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi. Pandemide kalp ve damar sağlığı Tansiyon hastalarına ilaç uyarısı. Korona aşısı tansiyonu etkiler mi?
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Pandemide kalp ve damar sağlığı
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.