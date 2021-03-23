“Ekonomi 4 saç ayağı üzerinden gidecek.” Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ekonomideki son gelişmeleri atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.
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“Panik havasından etkilenmeyin”
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.