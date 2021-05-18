İstediğini alamayan kadın taciz suçlamasında bulundu. İftiraya uğrayan diş hekimi darp edildi. Neyse ki gerçekler kısa sürede ortaya çıktı.
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“Paramı vermezsen, taciz etti derim”
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.