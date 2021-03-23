Emekliliğe dair sorular ve yanıtlar bu kitapta. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, “Ah bir emekli olsam!” adlı kitabını atv Kahvaltı Haberleri’nde anlattı.
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Rahatça emekli olabilmek için…
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.