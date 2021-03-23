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Rahatça emekli olabilmek için…

Emekliliğe dair sorular ve yanıtlar bu kitapta. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, “Ah bir emekli olsam!” adlı kitabını atv Kahvaltı Haberleri’nde anlattı.