Pandemi karnemiz pek iç acıcı değil. 26 Şubat’ta düşük risk kategorisinde 14 kentimiz vardı. 1 ayın ardından sadece Şırnak kaldı geriye. İşte 1 ayın bilançosu.
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Risk haritası kıpkırmızı oldu
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.