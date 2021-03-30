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Risk haritası kıpkırmızı oldu

Pandemi karnemiz pek iç acıcı değil. 26 Şubat’ta düşük risk kategorisinde 14 kentimiz vardı. 1 ayın ardından sadece Şırnak kaldı geriye. İşte 1 ayın bilançosu.