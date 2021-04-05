Açıklanan yeni vaka haritasına göre vaka artışında Samsun yine zirvede. Onu İstanbul, Yalova ve Çanakkale takip ediyor. İşte haritada dikkat çeken veriler
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Samsun zirveyi koruyor
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.