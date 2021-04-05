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Samsun zirveyi koruyor

Açıklanan yeni vaka haritasına göre vaka artışında Samsun yine zirvede. Onu İstanbul, Yalova ve Çanakkale takip ediyor. İşte haritada dikkat çeken veriler