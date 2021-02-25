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Şeker Teyze’yi ezip kaçtı

Komşuları ona “Şeker Teyze” derdi. Herkesin Şeker Teyze’si bir anlık dikkatsizliğin kurbanı oldu. Hafriyat kamyonunun altında kaldı.