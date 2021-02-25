Komşuları ona “Şeker Teyze” derdi. Herkesin Şeker Teyze’si bir anlık dikkatsizliğin kurbanı oldu. Hafriyat kamyonunun altında kaldı.
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Şeker Teyze’yi ezip kaçtı
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.