İşitme merkezleri tam kapanmadan muaf olan iş yerleri arasında yer almadı. İşitme engelliler sesimizi duyun diyor. Olası bir durumda mağdur olmaktan korkuyorlar.
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"Sesimizi duyun"
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.