İzmir’de yaşayan Tenzile Tutum kadına şiddetin her türlüsünü yaşadı. Başına gelen son olay ise bir nevi cinayete teşebbüs.
ABONE OL
Sevgilisine virüs bulaştırmak istedi
yorumlar
DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.