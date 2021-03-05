Şiddet gören kadınların susmasının sebeplerinden biri de çocukların velayeti. Bu konuda kadınlar ne yapabilir. Avukat Merve Uçanok atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.
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Şiddete uğrayan kadın nereden hukuksal destek alabilir?
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.