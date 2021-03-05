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Şiddete uğrayan kadın nereden hukuksal destek alabilir?

Şiddet gören kadınların susmasının sebeplerinden biri de çocukların velayeti. Bu konuda kadınlar ne yapabilir. Avukat Merve Uçanok atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.