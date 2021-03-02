İngilizce eğitim satma bahanesiyle insanları dolandırıyorlar. Her gün bu şekilde dolandırıldığı için Tüketici Hakem Heyeti’nde başvuran 800 kişi var.
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Şimdi de bu dolandırıcılar çıktı
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.