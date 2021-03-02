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Şimdi de bu dolandırıcılar çıktı

İngilizce eğitim satma bahanesiyle insanları dolandırıyorlar. Her gün bu şekilde dolandırıldığı için Tüketici Hakem Heyeti’nde başvuran 800 kişi var.