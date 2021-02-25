Milyonluk vurgun yapıldığı öne sürülen sitede ortalık karıştı. Yönetimin istediği parayı ödemeyenler iddiaya göre tekme tokat dayak yedi.
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Site kavgasında kan aktı
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.