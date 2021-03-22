Görevi savcı ama kendisi itibar suikastçısı çıktı. Trol savcıya 6 yıl hapis isteniyor. #atvhaber #haber #gündem #pazartesi
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Sözde savcı ama özde küfürbaz trol
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.