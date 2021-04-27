Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, Türkiye 17 gün tam kapanma haline geçiyor. Kapanmada süreç nasıl işleyecek? İşte marketler, eğitim, seyahat, alışveriş ve diğer konularda alınana kararlar.
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Tam kapanmanın detayları
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.