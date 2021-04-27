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Tam kapanmanın detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, Türkiye 17 gün tam kapanma haline geçiyor. Kapanmada süreç nasıl işleyecek? İşte marketler, eğitim, seyahat, alışveriş ve diğer konularda alınana kararlar.