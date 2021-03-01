A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen atv Kahvaltı Haberleri’nde Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon penaltı mıydı?
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.