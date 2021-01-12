Forum USA Yayın Yönetmeni Bilal Kenasari, atv ekranlarında Kahvaltı Haberleri’nde Amerika’da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
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Trump gerçekten azledilebilir mi?
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.