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Uşak nasıl başardı?

Batı’da tek düşük riskli olmayı başaran herkesin dikkatini çekti. Tek lacivert alan orası. Peki bu işin sırrı ne, araştırmalar ne diyor?