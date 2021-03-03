Batı’da tek düşük riskli olmayı başaran herkesin dikkatini çekti. Tek lacivert alan orası. Peki bu işin sırrı ne, araştırmalar ne diyor?
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Uşak nasıl başardı?
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.