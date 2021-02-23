Hepimiz Korona virüse odaklandık. Ancak son zamanlarda uyuz salgını da hızla artmaya başladı. Uyuz nedeniyle doktorların yolunu tutanların sayısı 3,5 kat arttı.
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Uyuz salgını
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.