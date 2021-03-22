Türkiye’nin yeni Korona virüs vaka yoğunluğu haritası açıklandı. Son verilere göre haritada mavi renk kalan tek ilimiz var.
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Vaka oranlarının en çok arttığı iller
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.