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Vertigo olduğu nasıl anlaşılır?

Bu mevsimde artan bir rahatsızlık vertigo. Yaşam kalitesini düşürüyor. Beraberinde bir çok kazaya davetiye çıkarıyor. Peki teşhisi nasıl yapılıyor?