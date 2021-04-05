Bu mevsimde artan bir rahatsızlık vertigo. Yaşam kalitesini düşürüyor. Beraberinde bir çok kazaya davetiye çıkarıyor. Peki teşhisi nasıl yapılıyor?
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Vertigo olduğu nasıl anlaşılır?
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.