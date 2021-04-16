İyilik yapmak istedi, hayatı zehir oldu. Bir imza ile adına tam 6 şirket açıldı. Üstüne bir de 300 bin liralık vergi borcu geldi.
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Yaptığı iyilik perişan etti
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.