Adresi bu kez İstanbul Ataşehir. Sokakta tasmasız dolaşan pitbull hayatının baharını yaşayan İrem’i neredeyse canından ediyordu.
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Yine pitbull, yine dehşet
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.