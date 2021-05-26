İngiltere Kraliyeti açısından çok önemli bir etkinlik olan Royal Ascot at yarışlarının moda kurulu başkanlığını Moda Tasarımcısı Zeynep Kartal yapacak. Kartal, atv Haberleri’nin konuğu oldu.
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Zeynep Kartal atv Kahvaltı Habeleri’nde
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.