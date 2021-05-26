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Zeynep Kartal atv Kahvaltı Habeleri’nde

İngiltere Kraliyeti açısından çok önemli bir etkinlik olan Royal Ascot at yarışlarının moda kurulu başkanlığını Moda Tasarımcısı Zeynep Kartal yapacak. Kartal, atv Haberleri’nin konuğu oldu.