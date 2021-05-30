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Kim Milyoner Olmak İster? 6 Haziran, Pazar 20:00
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Kim Milyoner Olmak İster’de “Taçsız Kral” sorusu Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde 30.000 TL değerindeki soru tüm futbolseverleri ekran başına topladı. Ömer Özbil, Türkiye Süper Ligi’nde en fazla gol kralı kim olmuştur sorusuna ne cevap verdi?
Milyoner’de yarışan 20 yaşındaki Ömer Faruk Morkoç herkese umut kaynağı oldu Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılan Ömer Faruk Morkoç hem hayat hikayesi hem de etkileyici yarışma performansıyla milyonları ekrana kilitledi. Milyoner’in 936. bölümünde hüzün ve umut bir aradaydı. Ömer Faruk Morkoç Milyoner’den ne kadar kazandı?