Milyoner’de yarışan 20 yaşındaki Ömer Faruk Morkoç herkese umut kaynağı oldu Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılan Ömer Faruk Morkoç hem hayat hikayesi hem de etkileyici yarışma performansıyla milyonları ekrana kilitledi. Milyoner’in 936. bölümünde hüzün ve umut bir aradaydı. Ömer Faruk Morkoç Milyoner’den ne kadar kazandı?