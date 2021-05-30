Güneş sistemindeki, yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Hayatın başında olduğunu söyleyen 20 yaşındaki aslen Amasyalı Ömer Faruk Morkoç, yedi yaşında geçirdiği bir trafik kazası sonucu on üç yıldır tekerlekli sandalyede yaşıyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi olan ve aynı zamanda kitap yazarlığı yapan Ömer Bey, kitap satışından elde ettiği geliri tedavisi için kullanıyor ve yarışmadan ödül kazanırsa bu parayı da yürüyebilmek için görmesi gereken tedavide kullanmak istiyor.