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“Hababam Sınıfı” film serisinde geçen repliklerden hangisi Kemal Sunal’ın canlandırdığı karaktere ait değildir?

Dünyanın en çok seyredilen yarışması

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Hababam Sınıfı" sorusu yarışmacı Zekican Samlı'nın kafasını karıştırdı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisansını tamamlayan Zekican Samlı, Kim Milyoner Olmak İster'e erken veda etti.

Hababam Sınıfı serisinde Kemal Sunal'a ait olan replikler arasında kararsız kalan yarışmacı, C şıkkı olan "Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca?" seçti. Doğru cevap ise A şıkkında yer verilen "Aç kapıyı Veysel Efendi" olmalıydı.

Samlı, yarışmadan 1000 TL kazanarak ayrıldı.