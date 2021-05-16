İngiltere’de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen, nefes alamayıp fenalaşınca, yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir?

Dünyanın en çok seyredilen yarışması
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezunu Betül Yoğurtçu, birbirinden zorlu soruları geride bırakarak 125 Bin TL'lik soruya ulaştı. 125 Bin TL'lik soruda genel kültürünün de yardımıyla doğru cevabına ulaşmaya çalışan yarışmacı, son joker hakkını bu soruda kullandı.
Telefon jokerinden istediği verimi alamayan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunu genç yarışmacı, genel kültürüne güvenerek verdiği yanıtla 125.000 TL para ödülüne ulaştı. Yarışmacının genel kültürü Kim Milyoner Olmak İster'in 16 Mayıs tarihli yayınına damga vurdu.