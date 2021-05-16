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Kim Milyoner Olmak İster?
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İngiltere’de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen, nefes alamayıp fenalaşınca, yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir?

Dünyanın en çok seyredilen yarışması

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezunu Betül Yoğurtçu, birbirinden zorlu soruları geride bırakarak 125 Bin TL'lik soruya ulaştı. 125 Bin TL'lik soruda genel kültürünün de yardımıyla doğru cevabına ulaşmaya çalışan yarışmacı, son joker hakkını bu soruda kullandı.

Telefon jokerinden istediği verimi alamayan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunu genç yarışmacı, genel kültürüne güvenerek verdiği yanıtla 125.000 TL para ödülüne ulaştı. Yarışmacının genel kültürü Kim Milyoner Olmak İster'in 16 Mayıs tarihli yayınına damga vurdu.

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Kim Milyoner Olmak İster’de muhteşem performans! Betül Yoğurtçu ne kadar kazandı? Betül Yoğurtçu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki başarısıyla izleyenlerin beğenisini topladı. Serebral Palsi rahatsızlığıyla mücadele eden Betül Yoğurtçu, Kenan İmirzalıoğlu’ndan da tebrik aldı.
16 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! 250 Bin TL değerinde soruya ne cevap verdi? Milyoner 16 Mayıs yayınında heyecan dolu anlar! 22 yaşındaki Betül Yoğurtçu 250 Bin TL’lik soruyu bildi mi?
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