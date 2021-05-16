İngiltere’de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen, nefes alamayıp fenalaşınca, yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster’de muhteşem performans! Betül Yoğurtçu ne kadar kazandı? Betül Yoğurtçu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki başarısıyla izleyenlerin beğenisini topladı. Serebral Palsi rahatsızlığıyla mücadele eden Betül Yoğurtçu, Kenan İmirzalıoğlu’ndan da tebrik aldı.