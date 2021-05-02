Kamber Bey'in hayat hikayesi...

Dünyanın en çok seyredilen yarışması
Aslen Adıyamanlı olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 52 yaşındaki Kanber Bozan, 15 yıl İstanbul'da konfeksiyon işi yaptıktan sonra 5 yıl Almanya'da çalışıp para biriktirmiş. Türkiye'ye döndükten sonra Üsküdar'da bir bakkal dükkânı açan, evli ve iki çocuk babası Kanber Bey, bakkal dükkânının bir kısmını kütüphaneye çevirerek mahallenin çocuklarını kitap okumaya teşvik etmek için bir yöntem geliştirmiş. Okudukları kitabin özetini anlatan çocuklara bakkaldan ücretsiz gofret veren Kanber Bey, bunla alakalı birçok gazete ve televizyonda haber olarak yer almış.