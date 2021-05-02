Kamber Bey'in hayat hikayesi...

Kim Milyoner Olmak İster “balina sorusu” ile heyecanlandırdı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yeniden atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kim Milyoner Olmak ister yeni bölüm ile birlikte ekran başındakiler de bilgilerini yarıştırma fırsatı buldu. Kim Milyoner Olmak İster soruları ilgiyle takip edildi.