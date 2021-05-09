ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
Kim Milyoner Olmak İster?
Anasayfa Programlar Kim Milyoner Olmak İster? Özel Videolar
ABONE OL

Milyoner'de sürpriz evlilik teklifi!

Dünyanın en çok seyredilen yarışması

İtalyan kökenli olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 29 yaşındaki Michele Cedolin, Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş. Yüksek lisansını ve doktora eğitimini de Galatasaray Üniversitesinde tamamlayan Michele Bey, şu anda aynı üniversitede akademisyen olarak çalışıyor. Yarışmada 15.000 TL değerindeki baraj sorusunu geçebilmek istediğini söyleyen Michele Bey, bu parayla çekim ekipmanları almak istiyor.

yorumlar

kalan karakter 2000

YORUMLA
Kim Milyoner Olmak İster “Yeşilçam” sorusuyla yarışmacıyı zorladı 9 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster soruları büyük beğeni toplarken oyuncu olmak istediğini söyleyen Abdülkadir Demir’e Yeşilçam sorusu denk gelmesi ilginç bir tesadüfe sahne oldu.
Kim Milyoner Olmak İster evlenme teklifi ile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster’de özel anlar! Yarışmacı Michelle Cedolin, sevgilisi İrem Doğan’a milyonların önünde evlenme teklifi yaptı. Stüdyoda yaşanan ilginç anlar izleyicileri şaşırttı.
BİZE ULAŞIN