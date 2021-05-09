Milyoner'de sürpriz evlilik teklifi!

Kim Milyoner Olmak İster “Yeşilçam” sorusuyla yarışmacıyı zorladı 9 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster soruları büyük beğeni toplarken oyuncu olmak istediğini söyleyen Abdülkadir Demir’e Yeşilçam sorusu denk gelmesi ilginç bir tesadüfe sahne oldu.