Milyoner'de sürpriz evlilik teklifi!

Dünyanın en çok seyredilen yarışması
İtalyan kökenli olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 29 yaşındaki Michele Cedolin, Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş. Yüksek lisansını ve doktora eğitimini de Galatasaray Üniversitesinde tamamlayan Michele Bey, şu anda aynı üniversitede akademisyen olarak çalışıyor. Yarışmada 15.000 TL değerindeki baraj sorusunu geçebilmek istediğini söyleyen Michele Bey, bu parayla çekim ekipmanları almak istiyor.