Milyoner’in hiperaktif yarışmacısının ‘telefon hırsızı’ anısı izleyenleri güldürdü - 23 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster?

Suzan Hanım'ın başına gelen ilginç olay...

Kim Milyoner Olmak İster'in hiperaktif yarışmacısı Suzan Ünsal, anlattığı hırsızlık hikayesiyle Kenan İmirzalıoğlu'nu ve ekran başındaki izleyicileri güldürdü. Hiperaktiflik nedeniyle zaman zaman dikkatsiz olduğunu ifade yarışmacı, 8 senede 3 telefon çaldırdığını söyledi. Dördüncü telefonunu çalmak isteyen hırsızla yaşadıklarını esprili bir dille anlatan Ünsal, "Hırsıza cezasını ben verdim" dedi.

Bostancı Pazarı'nda limon tezgahında telefonunu çalmak isteyen hırsızı fark ettiğini anlatan Ünsal, "Hangi tezgaha gitsem hırsız da o tezgaha geliyordu. Daha önce üç telefon çaldırdığım için de tecrübeliyim. İnsanlardan yardım istedim, kimse yardımcı olmadı. Ben de kendi işimi kendim gördüm sözlerini kullandı".

Telefon hırsızını sürükleyerek karakola götürdüğünü söyleyen yarışmacı, artık daha dikkatli olduğunu söyledi. Suzan Ünsal'ın kız kardeşi Nazan Ünsal ise "Pazara giderse nasıl dönecek diye bütün aile merak ediyoruz" diyerek izleyenleri güldürdü.