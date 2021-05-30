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Kim Milyoner Olmak İster?
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Ömer Faruk Morkoç başına gelen talihsiz kazayı anlatıyor

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Hayatın başında olduğunu söyleyen 20 yaşındaki aslen Amasyalı Ömer Faruk Morkoç, yedi yaşında geçirdiği bir trafik kazası sonucu on üç yıldır tekerlekli sandalyede yaşıyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi olan ve aynı zamanda kitap yazarlığı yapan Ömer Bey, kitap satışından elde ettiği geliri tedavisi için kullanıyor ve yarışmadan ödül kazanırsa bu parayı da yürüyebilmek için görmesi gereken tedavide kullanmak istiyor.

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Kim Milyoner Olmak İster’de “Taçsız Kral” sorusu Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde 30.000 TL değerindeki soru tüm futbolseverleri ekran başına topladı. Ömer Özbil, Türkiye Süper Ligi’nde en fazla gol kralı kim olmuştur sorusuna ne cevap verdi?
Milyoner’de yarışan 20 yaşındaki Ömer Faruk Morkoç herkese umut kaynağı oldu Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılan Ömer Faruk Morkoç hem hayat hikayesi hem de etkileyici yarışma performansıyla milyonları ekrana kilitledi. Milyoner’in 936. bölümünde hüzün ve umut bir aradaydı. Ömer Faruk Morkoç Milyoner’den ne kadar kazandı?
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