''Penterafobi''si olan biri hangisinden muzdariptir? - Kaynana Korkusu?

Barış Manço’nun Erkin Koray için söylediği sözler Kim Milyoner Olmak İster’de! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Sitare Gebeş, atv ekranlarında başarılı bir yarışma çıkardı. Barış Manço sorusu, Sitare Gebeş’e 30 Bin TL kazandırdı mı?