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Kim Milyoner Olmak İster?
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''Penterafobi''si olan biri hangisinden muzdariptir? - Kaynana Korkusu?

Dünyanın en çok seyredilen yarışması

Kim Milyoner Olmak İster yarışması birbirinden ilginç soruları ile gündem olmaya devam ediyor. Yarışmacı Gülüzar Eymur'u oldukça zorlayan "penterafobi" sorusu 935. Bölüme damga vurdu. Kaynana korkusu anlamına gelen penterafobi, Kim Milyoner Olmak İster'e soru oldu. ODTÜ Kimya Bölümü mezunu Gülüzar Eymur çift joker hakkını kullandığı soruda yanlış cevap verdi. Önce "Kedi korkusu" cevabını veren Eymur, ardından "Beşin katları korkusu" yanıtını vererek 15 Bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

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