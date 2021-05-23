Sitare Gebeş 60 Bin TL değerindeki soruda çekilmeye karar veriyor! - 23 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster?

Mart 2021’de Tayvan’da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster 935. Bölümü'nde Sitare Gebeş hem performansıyla hem de hayat hikayesiyle dikkat çekti. 30 Bin TL'lik soruyu bilerek 60 Bin TL değerindeki soruya ulaşan Gebeş bu soruda oldukça zorlandı. Risk almak istemeyen Gebeş, 30 Bin TL kazanarak yarışmadan çekildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun da takdirini kazanan yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster unutulmazları arasına girdi.

Yarışmadan çekilmeseydi "Ginseng" cevabını vereceğini söyleyen yarışmacı, doğru cevabın "Somon" olduğunu öğrenince büyük mutluluk yaşadı.