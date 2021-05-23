Sitare Gebeş'in yürek burkan hikayesi... - 23 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster?

“Mucize anne” Sitare Gebeş, Milyoner’de milyonları ağlattı!

Kendisini acıların olgunlaştırdığı kadın olarak tanımlayan Gebeş, "20 yaşında kucağıma bir bebek aldım. 70 binde 1 görülen bir kalp hastalığıyla doğdu. Her an ölebilir, yürüyemez, konuşamaz dediler ama Tuğra 12 yıl boyunca yaşama tutundu" sözleriyle bir annenin evladını yaşatmak için nasıl çaba göstereceğine ışık tuttu. Yanlış giden evliliğini 2013 yılında bitirdiğini ifade eden Gebeş, bu dönemde çok kitap okuduğunu vurguladı. Oğlunun toplumda bir birey olması için önce kendisinin öğrenmesi gerektiğini söyleyen fedakar anne, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan bir imkanla Tuğra evde eğitim aldı. Tüm öğretmenleri özveriliydi. Yürüyemez, konuşamaz denilen Tuğra yürüdü ve konuştu" dedi.