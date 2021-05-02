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"Tek Erkekler" kategorisinde 20 Grand Slam şampiyonluğuna ulaşan ilk tenisçi kimdir?

Dünyanın en çok seyredilen yarışması

Aslen Adıyamanlı olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 52 yaşındaki Kanber Bozan, 15 yıl İstanbul'da konfeksiyon işi yaptıktan sonra 5 yıl Almanya'da çalışıp para biriktirmiş. Türkiye'ye döndükten sonra Üsküdar'da bir bakkal dükkânı açan, evli ve iki çocuk babası Kanber Bey, bakkal dükkânının bir kısmını kütüphaneye çevirerek mahallenin çocuklarını kitap okumaya teşvik etmek için bir yöntem geliştirmiş. Okudukları kitabin özetini anlatan çocuklara bakkaldan ücretsiz gofret veren Kanber Bey, bunla alakalı birçok gazete ve televizyonda haber olarak yer almış.

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Milyoner’de şaşırtan soru! Yarışmada ne kadar kazandı? atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ilginç sorularıyla hem yarışmacıları hem de ekran başındaki izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor.
Kim Milyoner Olmak İster “balina sorusu” ile heyecanlandırdı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yeniden atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kim Milyoner Olmak ister yeni bölüm ile birlikte ekran başındakiler de bilgilerini yarıştırma fırsatı buldu. Kim Milyoner Olmak İster soruları ilgiyle takip edildi.
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