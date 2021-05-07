ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
Kuruluş Osman
12 Mayıs, Çarşamba 20:30
kurulus-osman
Anasayfa Diziler Kuruluş Osman Bölümler 2. Sezon - 58. Bölüm
ABONE OL

Kuruluş Osman 58.Bölüm 12 Mayıs, Çarşamba 20:30

Kuruluş Osman her Çarşamba atv'de!

Osman Bey Selçuklu sarayında gövde gösterisi yaptı! Kuruluş Osman, #BirlikteRahmetVar etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde birinci sırada yer bulan ve dünya gündemine de giren dizinin 57’nci bölümüne, Osman Bey’in Selçuklu Sultanı Mesud’la görüşmesi ve Umur Bey’le yaşadığı gerilim damga vurdu
Osman Bey, Umur Bey'in karşısına dikildi ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 57’nci bölümünde, Osman Bey, Togay’la savaşıp planlarını bozmaması için uyardığı Umur Bey’in Nikola’yla birlikte savaş girmesine engel olmak için karşısına dikildi. İki Türk beyinin çatışmaya doğru giden anlaşmazlığını araya giren Şeyh Edebalı çözüme kavuşturdu.
BİZE ULAŞIN