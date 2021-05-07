Kuruluş Osman her Çarşamba atv'de!
Osman Bey Selçuklu sarayında gövde gösterisi yaptı! Kuruluş Osman, #BirlikteRahmetVar etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde birinci sırada yer bulan ve dünya gündemine de giren dizinin 57’nci bölümüne, Osman Bey’in Selçuklu Sultanı Mesud’la görüşmesi ve Umur Bey’le yaşadığı gerilim damga vurdu
Osman Bey, Umur Bey'in karşısına dikildi ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 57’nci bölümünde, Osman Bey, Togay’la savaşıp planlarını bozmaması için uyardığı Umur Bey’in Nikola’yla birlikte savaş girmesine engel olmak için karşısına dikildi. İki Türk beyinin çatışmaya doğru giden anlaşmazlığını araya giren Şeyh Edebalı çözüme kavuşturdu.