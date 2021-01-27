Cerkutay, Bamsı'nın misafirlerine önlem alıyor!

Bayhoca, Nikola’nın eline düştü, kimliğini böyle açık etti Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 43’nci bölümünde, gaza ateşiyle yanıp tutuşan Bayhoca, Osman Bey’in görevlendirdiği alplerin peşine takılarak İnegöl Kalesi’ne gitti ancak Nikola’nın eline düşmekten kurtulamadı.