Cerkutay hayalini gerçekleştirdi

Bamsı Bey'le birlikte namaza durdu
Kuruluş Osman yeni bölüm nefes kesecek! Osman Bey, Malhun Hatun ile evlenecek mi? Kuruluş Osman'ın 58. Bölümü yine milyonları ekrana kilitleyecek. Osman Bey büyük bir karara imza atmak üzeredir. Osman Bey, Malhun hatun ile evlenecek mi? Bala Hatun'u neler bekliyor?
Osman Bey Selçuklu sarayında gövde gösterisi yaptı! Kuruluş Osman, #BirlikteRahmetVar etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde birinci sırada yer bulan ve dünya gündemine de giren dizinin 57’nci bölümüne, Osman Bey’in Selçuklu Sultanı Mesud’la görüşmesi ve Umur Bey’le yaşadığı gerilim damga vurdu