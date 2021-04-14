Dündar için verilen son kararlar

Kuruluş Osman nefesleri kesecek müthiş bir bölümle geliyor! Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 14 Nisan Çarşamba saat 20:00’de çok konuşulacak yeni bölümüyle atv ekranında olacak.