Edebalı'dan İslam'a davet

Nikola'nın Umur Bey'e teklifi ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 51’inci bölümünde, Malhun Hatun’u esir tutan Nikola, Umur Bey’i İnegöl’e çağırdı ve ona şaşırtıcı bir teklif yaptı.