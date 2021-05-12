Kara Şaman Togay anlaşmaya sadık kalacak

Osman Bey Selçuklu sarayında gövde gösterisi yaptı! Kuruluş Osman, #BirlikteRahmetVar etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde birinci sırada yer bulan ve dünya gündemine de giren dizinin 57’nci bölümüne, Osman Bey’in Selçuklu Sultanı Mesud’la görüşmesi ve Umur Bey’le yaşadığı gerilim damga vurdu