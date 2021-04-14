Osman Bey'in planı yolunda gidiyor

Osman Bey, Malhun Hatun'u gazaya davet etti ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 54’üncü bölümünde, Kayı Obası’nı hainlerden temizleyen Osman Bey, Nikola’nın Söğüt’e yapacağı saldırıyı engellemek için strateji kurarken Malhun Hatun’u da plana dahil etti.