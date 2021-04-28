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Osman Bey'in vergi talebine cevabı

"Bu altınları mı istersin..."

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmen : Ahmet Yılmaz – Fethi Bayram

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

Oyuncular : Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı, Didem Balçın, Yeşim Ceren Bozoğlu, Görkem Kanbolat Arslan, Seray Kaya, Özge Törer, Emre Basalak, Burak Çelik, Celal Al, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy, Yiğit Uçan, Buse Arslan, Çağrı Şensoy, Emel Dede, Ömer Ağan, Ayşen Gürler ve Cüneyt Arkın